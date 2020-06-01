Президент обсудит с премьером план восстановления экономики 2 июня
Вчера, 19:34ОбществоФото: kremlin.ru
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Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует доложить об общенациональном плане восстановления экономики главе государства Владимиру Путину во вторник, 2 июня. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня этот документ представят в Кремль. На завтра запланировали встречу президента с премьером Мишустиным, на этой встрече именно премьер-министр доложит главе государства об этом документе», — цитирует Пескова RNS.
Песков также пояснил, что большая часть беседы будет открыта.
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