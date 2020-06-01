Премьер-министр Армении заболел коронавирусом

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Facebook сообщил, что у него и родственников диагностирован коронавирус. Соответствующее заявление политик сделал во время прямого эфира 1 июня.
Пашинян добавил, что симптомов не испытывал, а просто решил сделать тест перед рабочим визитом в военную часть. Тест оказался положительным, пишут “Известия”.
В Армении с 13 мая был продлен режим повышенной готовности еще на месяц. 26 мая Пашинян выступил с заявлением и сообщил, что ситуация в стране крайне тяжелая. По его мнению, в Армении наступила вторая волна коронавируса.
По состоянию на утро 1 июня, в Армении число заболевших коронавирусом достигло 9,2 тысяч человек. Из них 131 скончались, 3,3 тысячи пациентов выздоровели.
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