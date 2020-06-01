Премьер-министр Армении заболел коронавирусом

Пашинян добавил, что симптомов не испытывал, а просто решил сделать тест перед рабочим визитом в военную часть. Тест оказался положительным, пишут “Известия”.

В Армении с 13 мая был продлен режим повышенной готовности еще на месяц. 26 мая Пашинян выступил с заявлением и сообщил, что ситуация в стране крайне тяжелая. По его мнению, в Армении наступила вторая волна коронавируса.