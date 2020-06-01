Понижение готовности в Башкирии: глава региона внес послабления в режим самоизоляции

Сегодня, 1 июня, Радий Хабиров внес очередные послабления в действующий режим «Повышенной готовности» в Башкирии. Ранее мы подробно рассказывали о правилах, которые действуют на территории республики, поэтому сейчас предлагаем ознакомиться с поправками.

Так, с 6 июня наконец-то можно будет посещать кладбища. При этом власти попросили не устраивать там столпотворений и соблюдать все необходимые меры безопасности. В противном случае их могут снова закрыть.

Все мы помним о том, что правительство республики особенно сильно бережет наших пожилых граждан. С сегодняшнего дня появились исключения для принудительной самоизоляции людей, старше 65 лет. Теперь режим может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций, включая органы власти. То есть, если человек выполняет на работе очень важные функции, никто не может запретить ему выходить из дома. Но, если у гражданина старше 65 работы нет, выбраться из четырех стен ему можно только на свой садовый или дачный участок.

Из новшеств в Указе добавились запреты на поездки в целях туризма и отдыха, а также курение кальянов в любых заведениях и общественных местах. К слову, сегодня на оперативном совещании Радий Хабиров ясно дал понять, что нарушителей будут строго наказывать.

С сегодняшнего дня на территории Башкирии наконец-то смогут заработать некоторые досуговые места. Радий Хабиров разрешил работать музеям и библиотекам, но только с одним условием – если у них имеется отдельный вход с улицы.

Возобновляют свою работу спортивные залы, секции, аквапарки, плавательные бассейны и другие объекты для спорта. Однако работать они будут не для всех. Посещать такие места разрешено только членам спортивных сборных и профессиональных клубов.

Теперь открыты особенно желанные торговые центры. Там будут работать магазины не только для детей, но и для взрослых. Точнее, теперь можно будет посетить любой магазин. В ТЦ по-прежнему установлен запрет на работу кинотеатров, детских развлекательных клубов, ночных клубов и других увеселительных заведений.

В поправках в указ Радий Хабиров упомянул и предстоящие экзамены. Так, с 4 июня 2020 года при соблюдении всех эпидемиологических правил студентам ВУЗов и колледжей можно будет сдать экзамены и защитить свои дипломные работы при очном присутствии с комиссией, если в помещении будет находиться не более 5 человек.

С 15 июня 2020 года возобновляется работа детских санаториев и профилакториев, а также оздоровительных лагерей. С этого же дня можно будет работать организациям, осуществляющим обучение по программам дополнительного профессионального образования, и автошколам.

С 1 июля начнутся заезды в смены детских выездных и пришкольных лагерей. Кружки также будут работать при соблюдении правил – не более 10 человек в помещении и при соблюдении дистанции в 1,5 метра.