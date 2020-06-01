От коронавируса за сутки выздоровели четверо жителей Пермского края
Сегодня, 19:25ОбществоФото: wikimedia.org
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В Пермском крае за последние 24 часа от COVID-19 вылечились ещё четыре человека.
Все они были выписаны из стационаров, сообщает properm.ru 1 июня.
На данный момент на карантине находятся ещё 2 399 жителей региона. Всего от инфекции вылечились 943 человека. На лечении остаются 713 пациентов.
За весь период пандемии в регионе было выявлено 1 713 заболевших COVID-19. Они проживают в 41 районе края. На пяти территориях Прикамья коронавирус пока зарегистрирован не был.
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