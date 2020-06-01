Новая степень свободы: в Башкирии с 1 июня вновь ослабили режим повышенной готовности
Сегодня, 15:28ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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На оперативке в правительстве Башкирии сообщили о новых послаблениях в режиме повышенной готовности.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 1 июня, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров объявил о новых изменениях режима повышенной готовности к распространению коронавируса, которые должны вступить в силу с июня.
Напомним ключевые моменты принятых изменений
- Теперь могут быть полностью открыты торговые центры за исключением зоны фудкорта, кинотеатров и развлекательных комнат.
- Отменяется обязательная двухнедельная самоизоляция для тех, кто прибыл из Москвы и других регионов страны. При этом при встрече прибывающих в аэропорту и на железнодорожном вокзале пока сохраняются контрольные меры, как измерение температуры.
- Членам спортивных сборных разрешили возобновить тренировки. Но это касается пока только их. Все остальные спортивные объекты – фитнес-центры. бассейны и т.д. пока остаются под запретом.
- Снова станут открыты для посетителей музеи и библиотеки. При этом не стоит забывать об обязательном соблюдении социальной дистанции при их посещении.
- Для пожилых людей в возрасте от 65 лет и больше сохраняется обязательный режим самоизоляции. Не стоит забывать, то уровень смертности от заражения коронавирусом больше всего высок именно среди представителей данной группы населения.
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