Лица Победы. Малик Гайсин: В районе боёв старался всеми силами спасти коней

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Гайсин Малик Агзамович. 1922 года рождения

Из наградных документов:

«Награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что в бою показал исключительное мужество и отвагу. Находясь с командиром в районе боевых действий, старался всеми силами спасти коней, проявил исключительную заботу в убережении боевого коня. Ранен в бою.

Награжден медалью «За отвагу» за то, что он в боях с 21.02.1945 года под сильным артиллерийско-минометным огнем противника доставлял пищу на командный пункт полка».

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