Губернатор Астраханской области ушел на двухнедельный карантин
Сегодня, 22:14ОбществоФото: pixabay.com
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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин признался, что контактировал с людьми, зараженными коронавирусом. Теперь он намерен провести две недели дома.
Когда губернатор узнал, что общался с сотрудником администрации, который был заражен коронавирусом, то решил уйти на самоизоляцию. Об этом пишет fedpress.ru.
По данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, в Астраханской области выявлено 1654 случаев заболевания COVID-2019. При этом 855 пациентов выздоровели. За минувшие сутки выявлено 40 зараженных и 58 вылечившихся.
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