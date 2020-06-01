«Это не временно»: Радий Хабиров призвал чиновников побывать в инфекционном госпитале

Сегодня, 1 июня, на оперативном совещании Радий Хабиров рассказал о приезде особой федеральной комиссии, в составе которой был министр здравоохранения России. Глава республики отметил, что получил много положительных отзывов по поводу окончания строительства нового инфекционного госпиталя. Уже в ближайшие дни туда поступят первые больные коронавирусом, но прежде Радий Хабиров призвал всех чиновников посмотреть на готовое сооружение.

— Это не временное сооружение, а очень сильные, технологически оборудованный инфекционных госпиталь. Многие члены правительства там не были. Просто съездите и пройдитесь, посмотрите, что можно сделать за столь короткие сроки, — сказал Радий Хабиров.