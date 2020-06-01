100 метеоров в час: жители Башкирии смогут увидеть необычное небесное явление

Жители республики смогут понаблюдать за необычным природным явлением. В июне в небе пронесется метеорный поток. По данным Уфимского планетария, продлится он с 22 июня по 2 июля.

«Июньские боотиды» - так называется космическое явление – обычно протекает весьма непредсказуемо. При низкой активности можно увидеть по несколько метеоров в час, но может быть и всплеск - тогда над нашей головой пронесутся минимум 100 метеоров в час.

— По описанию наблюдателей, «Июньские Боотиды» медленные, белые метеоры с желтоватыми следами, в основном короткие. Некоторые из них взрываются или дают сильную световую вспышку в конце полета, — отметили в Уфимском планетарии.