100 метеоров в час: жители Башкирии смогут увидеть необычное небесное явление
В Уфимском планетарии рассказали, когда наиболее внимательно стоит смотреть в небо.
Жители республики смогут понаблюдать за необычным природным явлением. В июне в небе пронесется метеорный поток. По данным Уфимского планетария, продлится он с 22 июня по 2 июля.
«Июньские боотиды» - так называется космическое явление – обычно протекает весьма непредсказуемо. При низкой активности можно увидеть по несколько метеоров в час, но может быть и всплеск - тогда над нашей головой пронесутся минимум 100 метеоров в час.
— По описанию наблюдателей, «Июньские Боотиды» медленные, белые метеоры с желтоватыми следами, в основном короткие. Некоторые из них взрываются или дают сильную световую вспышку в конце полета, — отметили в Уфимском планетарии.
Сотрудники планетария рекомендуют наблюдать за метеорами в самый пик их активности - в ночь с 27 на 28 июня. Благоприятнее всего после часа ночи, когда Луна уйдет за горизонт.