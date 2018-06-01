Владимир Путин подкорректировал определение «иностранный инвестор»

Нововведения уточняют регулирование законов, связанных с обозначением круга субъектов, на которых распространяется определение «иностранный инвестор». Об этом пишет портал rns.online.

Поправки изменят форму применения некоторых общероссийских законов в отношении вышеуказанных лиц. Так из-под определения «иностранный инвестор» выводятся зарубежные фирмы, которые контролируются россиянами или отечественными компаниями. Также «иностранными инвесторами» перестают считаться иностранцы получившие российский паспорт.