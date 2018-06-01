В Уфе вынесли приговор банде, полгода нападавшей на проституток

Как сообщает пресс-служба Верховного суда республики, злоумышленники в Сети находили адреса квартир, где оказывались интимные услуги. Мужчины отправлялись туда и устраивали там разбой. Под видом клиентов они приезжали на съемные квартиры, и, показывая предмет похожий на пистолет, похищали вещи и деньги. Кроме того, в нападениях они использовали перцовый баллончик. После делили награбленное.