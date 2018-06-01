В России более полутора миллионов паспортов признаны недействительными

Полтора миллиона российских паспортов ошибочно оказались недействительными.

Это произошло из-за того, что с 1997 по 2006 год информация о паспортах хранилась в разрозненных базах Федеральной миграционной службы. Затем базы данных стали объединять в одну, а ФМС в 2016 году упразднили.

«В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен», — так объяснили «Коммерсанту» в пресс-центре МВД.

В итоге из-за этого сбоя граждане сталкиваются с рядом сложностей, например, не могут зарегистрироваться на портале «Госуслуги» или получить банковские услуги.

Проверить свой паспорт можно на сайте ГУМВ МВД России в разделе «Проверка по списку недействительных российских паспортов» - ввести номер и серию документа. Если все в порядке, то на экране высветится сообщение, что паспорт в списке недействительных не значится.