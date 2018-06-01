В мае пассажиропоток РЖД увеличился почти на 4%

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года пассажиропоток вырос на 3,7%. Об этом пишет портал rns.online.

Так мае 2018 года услугами пригородных электричек воспользовались 92,03 миллиона граждан (прирост составил 3,4%), в поездах дальнего следования проехало 8,56 миллиона человек (прирост 7%).

В минувшем месяце пассажирооборот у РЖД оказался равен 9,67 миллиардам пассажиро-километров. По сравнению с маем прошлого года прирост составил 2,3%. В пригородах пассажирооборот достиг 2,93 миллиарда пассажиро-километров (+3,8% к показателю мая 2017 года), а в дальнем следовании — 6,74 миллиарда пассажиро-километров (+1,7%).

С января по май наступившего года РЖД перевезли 443,9 миллиона человек. Прирост составил 3,1%. Пригородными электричками воспользовались 405,36 миллиона человек (+2,6%), а поездами дальнего следования — 38,55 миллиона граждан (+8,5%).

Пассажирооборот РЖД за первые четыре месяца 2018 года достиг 42,53 миллиарда пассажиро-километров (+4,2% к показателю того же периода прошлого года). В пригородном сообщении пассажирооборот был равен 12,46 миллиарда пассажиро-километров (+3%), в дальнем следовании — 30,07 миллиарда пассажиро-километров (+5,2%).