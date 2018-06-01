“Химический король Поволжья” нацелился на захват «ТольяттиАзота»

Газета «Новые Известия» пишет, что бизнесмен уже долгое время пытается завладеть активами «ТольяттиАзот» (ТОАЗ), так как это единственное в мире предприятие, которое производит 3 миллиона тонн аммиака в год, а его продукция поставляется в 120 стран.

Примерно 10 лет назад «Уралхим» выкупил 10% ТОАЗ. И теперь между Мазепиным и семьей Махлаева, владельцами «ТольяттиАзота», идет борьба за контроль предприятия. В 2012 году Мазепин и его напарник Евгений Седыкин инициировали уголовное дело с участием менеджеров компании. Сотрудники были обвинены в воровстве продукции.

ТОАЗ – не единственное крупное мероприятие, на которое «охотится» Мазепин. Он уже смог взять под собственный контроль ОАО «Воскресенские Минеральные удобрения» (ВМУ) и Кировско-Чепецкий химкомбинат (КЧХК). Основная часть активов двух предприятий была реализована через другие компании, такие как ЗАО «Завод минеральных удобрений» и кипрскую Assethill Holdings Ltd. В результате все они вошли в состав АО «ОХК Уралхим». После этого у КЧКХ осталось много долгов, а ВМУ было закрыто по требованию Ростехнадзора.

Эти покупки Мазепин проводил с помощью кредитов Сбербанка. Его часть в ТОАЗе также закредитована.

Согласно информации СПАРК за 2016 год, общая доля заемных средств «ОХК Уралхим» равняется 257 миллиардам рублей. Это 116% активов предприятия.

Желание завладеть ТОАЗом - это попытка Мазепина поправить свое финансовое положение, уверен источник. С его стороны присутствуют связи с «семейной-либеральной» группой из 90-х годов, а также пиар на ТВ. В программе «Человек и закон» по отношению к Сергею Махлаю уже устроили настоящую травлю. Он был вынужден уехать из страны и направить в отношении телеканала иск о защите репутации.