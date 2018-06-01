“Химический король Поволжья” нацелился на захват «ТольяттиАзота»

Владелец холдинга «Уралхим» Дмитрий Мазепин пытается отобрать самый крупный в России завод, производящий аммиак, «ТольяттиАзот». Для достижения своих целей Мазепин не брезгует самыми изощренными методами, такими как подброс наркотических веществ менеджерам компании или же попытка организации террористического акта.
Газета «Новые Известия» пишет, что бизнесмен уже долгое время пытается завладеть активами «ТольяттиАзот» (ТОАЗ), так как это единственное в мире предприятие, которое производит 3 миллиона тонн аммиака в год, а его продукция поставляется в 120 стран.
Примерно 10 лет назад «Уралхим» выкупил 10% ТОАЗ. И теперь между Мазепиным и семьей Махлаева, владельцами «ТольяттиАзота», идет борьба за контроль предприятия. В 2012 году Мазепин и его напарник Евгений Седыкин инициировали уголовное дело с участием менеджеров компании. Сотрудники были обвинены в воровстве продукции.
ТОАЗ – не единственное крупное мероприятие, на которое «охотится» Мазепин. Он уже смог взять под собственный контроль ОАО «Воскресенские Минеральные удобрения» (ВМУ) и Кировско-Чепецкий химкомбинат (КЧХК). Основная часть активов двух предприятий была реализована через другие компании, такие как ЗАО «Завод минеральных удобрений» и кипрскую Assethill Holdings Ltd. В результате все они вошли в состав АО «ОХК Уралхим». После этого у КЧКХ осталось много долгов, а ВМУ было закрыто по требованию Ростехнадзора.
Эти покупки Мазепин проводил с помощью кредитов Сбербанка. Его часть в ТОАЗе также закредитована.
Согласно информации СПАРК за 2016 год, общая доля заемных средств «ОХК Уралхим» равняется 257 миллиардам рублей. Это 116% активов предприятия.
Желание завладеть ТОАЗом - это попытка Мазепина поправить свое финансовое положение, уверен источник. С его стороны присутствуют связи с «семейной-либеральной» группой из 90-х годов, а также пиар на ТВ. В программе «Человек и закон» по отношению к Сергею Махлаю уже устроили настоящую травлю. Он был вынужден уехать из страны и направить в отношении телеканала иск о защите репутации.
На Питерском экономическом форуме свою точку зрения по-поводу ситуации вокруг аммиачного комплекса высказал известный политолог Евгений Минченко, отметив, что проблема российского бизнеса не в санкциях, а в силовых методах отъема бизнеса. По его словам, “недружественное поглощение” завода со стороны крупного холдинга длится уже около 10 лет. При этом одного из мажоритариев предприятия вытесняют при помощи силовых структур. На него заводятся уголовные дела как за хищения, так и за якобы организацию Майдана. При этом сами силовые структуры уже доказали его невиновность, но дела никто не закрывает.