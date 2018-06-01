Азат Бадранов ушел с поста руководителя организации Bashstudents

Азат Бадранов занимал пост руководителя Ассоциации с 2010 года.

- Без всякого пафоса могу сказать, что это были мои лучшие годы. Потому как наша общественная инициатива, энтузиазм и командная работа достигали реального результата и давали ощутимую пользу простым людям. Тысячам ребят из Башкирии мы помогли сделать свой первый шаг во взрослую жизнь, помогали им открывать для себя Первопрестольную и Культурную столицы нашей Родины, - написал Азат на своих страницах в соцсетях.

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге» была создана в 2009-2010 годах по инициативе студентов и аспирантов, обучающихся в столицах страны. За это время около трех тысяч студентов Башкирии с помощью организации поступили в лучшие вузы России. На сегодняшний день «Bashstudents» сотрудничает с двадцатью высшими учебными заведениями страны.

- О причинах ухода с руководства Ассоциацией я вполне искренне и открыто написал у себя на странице в соцсети. Каких-либо иных причин нет. Мне просто не хотелось губить общественный проект, цепляясь за социальный статус. Иначе Bashstudents воспринималась бы как организация одного человека и мы бы утратили и общественную инициативу, - прокомментировал свое решение Азат Бадранов.

По его словам, он намерен продолжать трудиться на своей основной работе – в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и заниматься семьей.

- За эти 9 лет у Ассоциации сложился определенный бэкграунд, проходят ежегодные мероприятия, работают кружки творческой самодеятельности. Сегодня перед активом Ассоциации стоят задачи по автоматизации работы, внедрению так называемых информационных технологий, а также задачи по улучшению качества и расширения текущей деятельности. Последовательно Ассоциация будет реализовывать этот план развития, я буду всячески содействовать, но уже не в качестве руководителя, - говорит Бадранов.