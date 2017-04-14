В Уфе прошел open air по кизомбе и световое шоу
Вчера, 01:31ОбществоКристина ДейнекоФото: Кристина Дейнеко
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Штормовое предупреждение и ливень не испугали ни выступающих, ни пришедших на мероприятие.
Танцевальный вечер, световое шоу и отличное настроение. Именно таким был open air,который прошел 1 июня на площадке возле колеса обозрения "7 небо". Людей было не много, но те, кто не испугался дождя пришли потанцевать, научиться танцевать, а также посмотреть световое представление.
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Видео: Кристина Дейнеко
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Видео: Кристина Дейнеко
Видео
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Видео: Кристина Дейнеко
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