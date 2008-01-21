В Башкирии начала миссионерский тур опасная религиозная организация

В Башкирии стартовала акция под названием «Тур доброй воли». Ее организатором выступает организация «Церковь саентологии», запрещенная в некоторых странах мира. Религиоведы и психологии призвали жителей республики не поддаваться влиянию людей, которые ставят своей целью зарабатывание денег и разрушение общества.

Как рассказали сегодня эксперты на пресс-конференции в Уфе, миссионерская деятельность саентологов начинается под видом социальных акций. Изначально они призывают граждан делать какие-либо добрые дела. Например, в парке лесоводов Башкирии уже прошла акция по посадке деревьев. Предварительно саентологи побывали на одном из самых крупных в Уфе общественно-политических мероприятий – Гражданском форуме, который прошел недавно в Конгресс-холле.

- Появляясь на таких мероприятиях, они отлично презентуют себя, - пояснил на пресс-конференции руководитель информагентства «Просветинфо», религиовед Вадим Розенфельд. – А дальше дело техники – перевести социальную акцию в душевный разговор. Обычно давят на самые простые вещи: проблемы в личной жизни, здоровье, например, предлагают вылечиться немедицинскими методами.

Постепенно в ходе беседы людям внушают идеи «Церкви саентологии». Главные группы риска, по словам экспертов, в этом плане – молодые люди, у которых жизненные установки еще окончательно не сформировались, а также люди за 40, которые, по словам экспертов, устали от жизни, разочаровались в ней. Когда люди начинают верить в идеи саентологов, им предлагается пройти специальные обучающие курсы, так называемый одитинг. За каждый новый уровень человеку приходится платить, и именно зарабатывание денег, по словам экспертов, является главной целью этой организации, активно работающей по всему миру. Параллельно люди по сути обособляются от общества, становясь частью отдельной закрытой социальной группы.

- Цель таких организаций – атомизировать российское общество, - пояснил старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Рамиль Рахимов. – Похожий пример мы наблюдаем, например, во Франции, где общество за несколько лет изменили до неузнаваемости. В плане саентологии на сайте министерства юстиции РФ размещен целый список книг саентологов, которые решением судов запрещены в России (сама организация не является запрещенной в России – прим.ред.).

- Причины того, что люди поддаются влиянию таких организаций, - в резкой смене ориентиров, потере идеалов, - отмечает завкафедрой всеобщей истории и культурного наследия БГПУ Гюльнара Обыденнова. – Мы не имеем иммунитета к таким организациям, а кроме того - у нас низкий уровень образованности в плане истории религий.

Эксперты подчеркивают, что относительно Башкирии и Уфы у саентологов особые планы. Это, по их словам, связано с тем, что регион достаточно обеспеченный. Кроме того, по словам Розенфельда, в республике саентологи имеют достаточно сильное лобби. Особенно активно, по его словам, организация влияет на управленческую сферу региона.

- На управленцев влиять проще всего, - пояснил Розенфельд, - Саентологи приходят и говорят: мы решим все проблемы вашей компании, вашего персонала за вас, люди платят за курсы, а затем их постепенно выводят из социальной среды.

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