В Башкирии молодые депутаты проверят детские площадки

Они сделают это в течение июня.

С 1 по 28 июня 2017 Ассоциация молодых депутатов проведет мониторинг безопасности детских площадок во всех районах республики, сообщили в Ассоциации.

Осмотр площадок будет производится комиссией с целью выявления дефектов и неисправностей, а также соответствия оборудования стандартам ГОСТ. В комиссию войдут депутаты, представители администраций и управляющих компаний, общественные деятели.

Особо наблюдательным гражданам предлагается сообщать о неисправностях детских игровых площадок по телефону: 8-927-238-0737.

После изучения детских площадок будут составлены акты осмотра с рекомендациями по устранению выявленных нарушений. Акты с обращением направят балансодержателям данных объектов.

- По утвержденным стандартам и правилам комиссионный осмотр детских игровых и спортивных площадок должен проводиться ежеквартально, а визуальный осмотр должен проводиться ежедневно. Проведя несколько рейдов в одном районе республики, мы выявили то, что более половины всех установленных объектов на детских площадках не соответствуют предъявляемым требованиям безопасности. В связи с этим, Ассоциация молодых депутатов инициирует проведение рейдов во всех районах, чтобы обеспечить безопасность детей во время летних каникул, - сообщил председатель Ассоциации молодых депутатов Башкирии Владимир Яковлев.

Материалы по теме