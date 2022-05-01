В Стерлитамаке трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже

Об инциденте, который к счастью завершился госпитализацией, а не более трагичными последствиями, сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС 30 апреля.

Сам инцидент также произошел вчера, 30 апреля вечером. Малышка 2018 года рождения выпала из окна квартиры на четвертом этаже пятиэтажного дома по улице Карла Либкнехта. К огромной радости ребенок после падения остался жив, но, надо полагать, после падения со столь существенной высоты, ребенок получил многочисленные травмы, с которыми девочку и госпитализировали в городскую клиническую больницу № 1 города Стерлитамак. В Госкомитете по ЧС призвали родителей проявить бдительность и напомнили о том, что открытое окно это огромная опасность для ребенка. Тем более что начинается сезон открытых окон, когда особую опасность представляют москитные сетки, которые кажутся ребенку надежной опорой, на деле же под тяжестью малыша легко вылетают из окон.

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