В Башкирии полиция задержала огромного питона и его пьяного хозяина в супермаркете

В Башкирии полиция задержала огромного питона и его пьяного хозяина в супермаркете
В Башкирии полиция задержала огромного питона и его пьяного хозяина в супермаркете
Вчера, 11:42ОбществоИрина ДеревянчукФото: КП-Уфа, коллаж кадров с видео очевидицы
Самка питона Ева пыталась скрыться от хозяина «под хмельком» в лабиринтах продуктового магазина, однако сделать этого ей не удалось, сообщила «КП-Уфа» 1 мая.

Крайне неожиданную картину удалось заснять жительнице Стерлитамака при походе в супермаркет. Кроме разнообразной снеди на полках, а точнее под полками супермаркета, она увидела огромного питона, который пытался затеряться среди продуктов и вероятно спрятаться от своего владельца, который в состоянии алкогольного опьянения решил посетить магазин в столь странной компании.

По словам очевидицы мужчина звал змею по имени Ева и предлагал забыть все обиды и вернуться к нему, однако не очень-то успешно. Персонал магазина пытался образумить мужчину в его попытках самостоятельно найти общий язык со строптивой змеей, но у них этого не получилось. В связи с чем магазин сотрудники закрыли и вызвали полицию, стражи порядка задержали нетрезвого змеелова. После чего была задержана и змея Ева.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы