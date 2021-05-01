В Уфе перед Днем Победы три дня подряд будут частично перекрывать улицы

Как сообщили в мэрии города, 5 мая с 18.00 до 21.30 часов будет запрещено движение транспорта по проспекту Октября от бульвара Саид-Галиева до улицы Кольской, от проспекта Октября до улицы Новогорной по южному и северному проездам и сама улица Новогорная. Эти же участки улиц с 18 до 21.30 часов будут перекрыты и 7 мая.
9 мая, в День Победы, парад военнослужащих и механизированной колонны техники будет двигаться с 8 до 12 утра. Поэтому, на данный промежуток времени, будут перекрыты участки по проспекту Октября от улицы 50 лет СССР до улицы Кольской, северный проезд до улицы Российской и южный проезд до улицы Комсомольской, а также улица Новогорная от бульвара Саид-Галиева до северного проезда.
Помимо этого, 9 мая с 7 до 11 часов утра будет ограничено движение транспорта на парковке перед парком Победы по улице Комарова.