В Уфе перед Днем Победы три дня подряд будут частично перекрывать улицы

В Уфе для репетиции и подготовки к мероприятиям ко Дню Победы, три дня подряд будут перекрыты некоторые улицы. Временные ограничения вступят в силу 5,7 и 9 мая.

Как сообщили в мэрии города, 5 мая с 18.00 до 21.30 часов будет запрещено движение транспорта по проспекту Октября от бульвара Саид-Галиева до улицы Кольской, от проспекта Октября до улицы Новогорной по южному и северному проездам и сама улица Новогорная. Эти же участки улиц с 18 до 21.30 часов будут перекрыты и 7 мая. 9 мая, в День Победы, парад военнослужащих и механизированной колонны техники будет двигаться с 8 до 12 утра. Поэтому, на данный промежуток времени, будут перекрыты участки по проспекту Октября от улицы 50 лет СССР до улицы Кольской, северный проезд до улицы Российской и южный проезд до улицы Комсомольской, а также улица Новогорная от бульвара Саид-Галиева до северного проезда. Помимо этого, 9 мая с 7 до 11 часов утра будет ограничено движение транспорта на парковке перед парком Победы по улице Комарова.

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