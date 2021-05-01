Полицейские составили протокол на лидера КПРФ в Башкирии во время демонстрации 1 мая

Полицейские составили протокол на лидера КПРФ в Башкирии во время демонстрации 1 мая
Полицейские составили протокол на лидера КПРФ в Башкирии во время демонстрации 1 мая
1 мая, 14:18ОбществоКарина МамаеваФото: Личная страница Лии Хафизовой
Сегодня, 1 мая, в день празднования весны и труда представители партии КПРФ вышли на демонтрацию. Однако она завершилась сотрудниками полиции.

Представители партии сообщили в социальных сетях о том, что прибывшие на площадь имени Ленина сотрудники полиции составили протокол о нарушении правил организации публичного мероприятия в отношении лидера КПРФ в республике Юнира Кутлугужина. Однако он уверяет, что никакого массового мероприятия не было.

По словам Юнира Кутлугужина, он по своему желанию приехал на площадь, чтобы возложить цветы к памятнику. А после этого у них с присутствующими на площади людьми завязался разговор об истории и смысле праздника и отношении к нему.

— Желающие выступили, никакого митинга не было. Поэтому на предъявление полицейских я говорю, что это не является митингом и публичным мероприятием. Мы лозунгов не применяли, звукоусиливающей аппаратуры не было, манифестаций тоже не было. Я считаю, что поступок со стороны полицейских является антизаконным, будем бороться до конца за свою правду, — отметил Кутлугужин.

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