Глава Хабаровского края: с 1 мая в регионе начнется регулярная навигация

Глава Хабаровского края: с 1 мая в регионе начнется регулярная навигация
Глава Хабаровского края: с 1 мая в регионе начнется регулярная навигация
1 мая, 03:18ОбществоФото: youtube.com
Летняя навигация в Хабаровском крае стартует без задержек с 1 мая. Ранее руководитель региона Михаил Дегтярев заявил, что речные пассажирские перевозки являются социально значимой сферой, и дал распоряжение профильному ведомству создать дорожную карту.

«С завтрашнего дня будет начата регулярная навигация. Наблюдал некоторую встревоженность жителей по этому вопросу. К настоящему времени все суда подготовлены, средства в бюджете на субсидии заложены. Начнем без каких-либо сбоев. Ситуация контролируется», — цитирует Дегтярева Mk.ru.

О проблемах, касающихся запуска летних речных маршрутов, Дегтяреву рассказали местные жители в ходе прямой линии. Необходимо отметить, что эта транспортная сфера является убыточной, и в минувшем году к работам приступили с большим опозданием. Такая ситуация была обусловлена наличием нерешенных вопросов по поводу покрытия убытков перевозчиков властями.

Как считают эксперты, личное участие Дегтярева поможет не только наладить навигацию в текущем году, но и заложить основу для решения такого рода проблем в перспективе.

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