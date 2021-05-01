Глава Хабаровского края: с 1 мая в регионе начнется регулярная навигация

«С завтрашнего дня будет начата регулярная навигация. Наблюдал некоторую встревоженность жителей по этому вопросу. К настоящему времени все суда подготовлены, средства в бюджете на субсидии заложены. Начнем без каких-либо сбоев. Ситуация контролируется», — цитирует Дегтярева Mk.ru.
О проблемах, касающихся запуска летних речных маршрутов, Дегтяреву рассказали местные жители в ходе прямой линии. Необходимо отметить, что эта транспортная сфера является убыточной, и в минувшем году к работам приступили с большим опозданием. Такая ситуация была обусловлена наличием нерешенных вопросов по поводу покрытия убытков перевозчиков властями.
Как считают эксперты, личное участие Дегтярева поможет не только наладить навигацию в текущем году, но и заложить основу для решения такого рода проблем в перспективе.