Глава Хабаровского края: с 1 мая в регионе начнется регулярная навигация

О проблемах, касающихся запуска летних речных маршрутов, Дегтяреву рассказали местные жители в ходе прямой линии. Необходимо отметить, что эта транспортная сфера является убыточной, и в минувшем году к работам приступили с большим опозданием. Такая ситуация была обусловлена наличием нерешенных вопросов по поводу покрытия убытков перевозчиков властями.