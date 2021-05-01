Дорого яичко ко Христову дню: 10 способов оригинально покрасить символ Пасхи

Разводим в разных стаканчиках красители – на каждый по паре ложек горячей воды, добавляем по одной чайной ложке уксуса. В небольшие емкости (можно использовать пластиковые стаканчики) засыпать слой риса толщиной на пару сантиметров. Лучше подойдет длиннозернистый. Когда рис окрасится. лишнюю жидкость нужно вылить. Затем взять горячее вареное яйцо, вытереть его досуха и положить в емкость с крашеным рисом. Емкость нужно закрыть и повращать её, чтобы яйцо перемещалось и постепенно окрасились все его бока. Покрашенное яйцо аккуратно вынуть из емкости и установить на подставки, которые можно вырезать из картона. Прилипший рис с яиц тихонечко смахнуть. Когда они высохнут, получатся нарядные пестрые крашенки.