Дорого яичко ко Христову дню: 10 способов оригинально покрасить символ Пасхи

Прежде всего, отметим, что по мере приближения Пасхи яйца традиционно дорожают. К весеннему подорожанию добавляется повышенный спрос перед праздником, и в итоге, согласно свежим данным Башстата, яйца оказались в числе продуктов, цены на которые за последнюю неделю подскочили в среднем на 3,6 процента.
Итак, если промониторить уровень цен в супермаркетах Башкирии, то десяток куриных яиц сейчас обойдется, как минимум, в 64,90 рубля (второй сорт) либо в 82,90 рубля (первый сорт) и 84,90 рубля (отборные). На рынке цена за десяток яиц начинается от 150 рублей и выше.
Как утверждают опытные домохозяйки, для покраски к Пасхе лучше всего годятся яйца первого сорта. Кстати, и популярные термоупаковки с картинками, значительно упрощающие процесс подготовки к главному православному празднику, рассчитаны именно на яйца первого сорта.
Но мы не ищем легких путей, поэтому познакомим читателей с более трудоемкими способами украшения пасхальных яиц, которые гарантируют потрясающий результат.
Пасха – главный праздник в христианском мире. Яйца, покрашенные в красный цвет, символизируют кровь Христа, и вдобавок своей формой напоминают камень, которым был закрыт вход ко Гробу Господню.
После ночного богослужения положено разговляться ими по окончании Великого Поста. Их также дарят родным и друзьям, украшают дом и праздничный стол.
Использование луковой шелухи для их покраски традиционно считалось оптимальным способом: и результат гарантирован, и дешево, и экологически чисто, и не слишком хлопотно. Раньше священнослужители поощряли именно такой способ покраски яиц к Пасхе.
В наши дни церковь не столь строго относится к этому процессу и позволяет проявлять фантазию.
Отметим, что при этом стоит придерживаться нескольких дельных советов.
Чем чище яйца, тем ровнее ляжет краска, поэтому перед этим их лучше аккуратно помыть мочалкой с мылом и протереть уксусом. Если яйца достать из холодильника за пару часов до варки, то это поможет уберечь от их растрескивания.
После покраски, когда яйца высохнут, можно протереть их салфеткой, смоченной подсолнечным маслом, это придаст им блеск. Сушить яйца можно на решетке, которая прилагается к духовке.
А теперь рассмотрим оригинальные способы оформления яиц.
Нужно мелко нарезать луковую шелуху и обвалять в ней влажные яйца, а потом обернуть их вместе с прилипшей шелухой капроновой тканью и завязать. В таком виде вместе с прилипшей шелухой яйца нужно осторожно завернуть в капрон и завязать. Опустить в воду и варить, а под конец варки добавить в воду немного зеленки.
В итоге получатся яйца с интересным зелено-коричневатым рисунком, напоминающим оттенки минеральных камней.
Вместо шелухи и зеленки можно сначала покрасить яйца в любой светлый оттенок, а потом в отдельную емкость развести с теплой водой другой краситель и добавить несколько капель растительного масла. Обмакните в этот состав яйца и дайте им высохнуть. Вот вам и яйца, напоминающие минералы самых ярких оттенков.
Для получения яиц, напоминающих по цвету просторы Вселенной, можно использовать отвар краснокочанной капусты или чай каркаде, добавив в него уксус. Если не вынимать из отвара кусочки капусты и чаинки, то яйца окрасятся неравномерно. Капнем в отвар после того, как яйца уже сварятся, немного золотистой краски и получим яйца, напоминающие звездное небо.
Для этого способа отлично сгодится пена для бриться. Если смешать её с разными пищевыми красителями и зубочисткой размешать состав, то можно получить произвольные переходы цветов. Погрузите горячее, только что сваренное яйцо в смесь, чтобы оно окрасилось со всех сторон. Затем снимите лишнюю краску, положите на полотенце и дайте подсохнуть в течение часа.
Если перед варкой к яйцам прилепить смоченные водой веточки укропа или другие листочки и обмотать яйца капроном, то после варки (или после покраски в емкости) на них останется белый контур, повторяющий изображение живого листочка.
Если яйца перед покраской обмотать денежными резинками, кружевами, шпагатом, нитками мулине или пряжей и замочить в растворе с красителем, в итоге получатся прикольные крашенки с полосками.
Налейте в стакан пищевой краситель и положите туда вареное яйцо. Краситель должен быть концентрированным и покрывать примерно пятую часть яйца. Через 5 мин добавьте немного воды, чтобы яйцо покрылось жидкостью еще на таком же уровне.
Повторяйте процедуру каждые 5-7 мин, пока яйцо не покроется полностью водой. Получатся стильные крашеные яйца, по поверхности которых краситель распространится с разной интенсивностью. Тут самое сложное – подобрать узкую емкость (стакан, пластиковая бутылочка из-под воды с обрезанным горлышком и т.д.) - чтобы яйцо располагалось в нем вертикально.
Хаотично накапайте красители разных цветов на салфетки и заверните в них теплые вареные яйца. Оставьте полежать минут 15-20. В результате получатся яркие и необычные узоры.
Заверните сваренные вкрутую горячие яйца в фольгу и позвольте им остыть. Этот простой способ дает совершенно потрясающий результат.
Разводим в разных стаканчиках красители – на каждый по паре ложек горячей воды, добавляем по одной чайной ложке уксуса. В небольшие емкости (можно использовать пластиковые стаканчики) засыпать слой риса толщиной на пару сантиметров. Лучше подойдет длиннозернистый. Когда рис окрасится. лишнюю жидкость нужно вылить. Затем взять горячее вареное яйцо, вытереть его досуха и положить в емкость с крашеным рисом. Емкость нужно закрыть и повращать её, чтобы яйцо перемещалось и постепенно окрасились все его бока. Покрашенное яйцо аккуратно вынуть из емкости и установить на подставки, которые можно вырезать из картона. Прилипший рис с яиц тихонечко смахнуть. Когда они высохнут, получатся нарядные пестрые крашенки.
В основе этого метода лежит довольно популярный способ рисования на воде — Эбру. Для его выполнения понадобится лак для ногтей (как раз пригодятся лаки, которые кончаются). В емкость с красителем нужно накапать пипеткой лак, ведя его кругами от середины к краям, а потом при помощи зубочистки сформировать узор, делая линии от центра к краям. Возьмите вареное яйцо и приложите его к поверхности лака, подержите так несколько секунд. Дальше медленно опустите его в воду и немного покачайте слева направо, чтобы пленка из лака прилипла со всех сторон.
Зубочисткой уберите лишний лак с поверхности воды и достаньте яйцо. На скорлупе останется узор, какой вы нарисовали. Лак быстро высыхает. Получается красота неземная.