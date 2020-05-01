В Башкирии сейчас не узнать спасенного дедушку, которого нашли в жутком состоянии

Невероятная история произошла в Уфе с пожилым местным жителем, которого волонтеры «Старость в радость» ласково окрестили Хаттабычем.

85-летнего деда Хатиба нашли в ужасном состоянии. Одиночество привело его к голоду, огромным пролежням и полной беспомощности. Пожилой человек жил в старом разваливающемся жилище, за ним толком не было должного ухода, дед Хатиб не ходил, был практически обездвижен и не разговаривал.

Фото: Старость в радость

Чтобы спасти пожилого человека, волонтеры прибегли к медицинской транспортировки, врачи оказали ему необходимую медпомощь, на беду откликнулось много неравнодушных, а постоянный уход и внимание принесли свои плоды – сейчас деду стало намного лучше.

«С Божьей помощью, вашими молитвами и конечно же вашей финансово-материальной поддержкой, дед Хатиб («ХАТТАБЫЧ») обретает человеческий вид Огромное спасибо сотрудникам пансионата за колоссальный труд», – рассказали волонтеры «Старость в радость».