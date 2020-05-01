В Башкирии опубликован приказ об изменении режима повышенной готовности

Документ, о котором ранее на оперативном совещании в правительстве говорил руководитель региона Радий Хабиров опубликован и вступит в силу после подписания.

Напомним, что в республике в настоящий момент сохранен режим полной самоизоляции до 11 мая. Жителя региона, которые старше 65 лет по-прежнему нельзя находиться на улице с 18:00 до 10:00, исключение составляют случаи, когда нужно выехать за город на дачный участок или сад.

При этом также сохраняется необходимость брать с собой документ, который подтверждает право на владение участка, нужна также и справка о добровольном прерывании режима самоизоляции. Форма справки опубликована на портале правовой информации в самом указе.

Выезжать, напомним, теперь можно раз в день, зарегистрировавшись на портале doroga02.ru. Длительность поездки не должна превышать в одну сторону 180 минут.

Выход на улицу также разрешен по уважительным причинам, перечень которых сейчас расширился. В него вошла возможности выйти на улице, чтобы добраться до места, где планируется купить недвижимость – дом, квартиру или участок. Из нового также то, что можно выйти в магазины детской одежды, рыболовных торговых точек, товаров для строительства и дач, магазинов для продаже деталей автотранспорта. Разрешается также посещение парикмахерских, салонов оптики, химчисток, ритуальных салонов, нотариусов и адвокатов.

При выходе из дома также необходимо в любых общественных местах соблюдать дистанцию, использовать перчатки и маски. Также теперь нельзя посещать другие районы и города республики, если вы без служебного удостоверения или у вас нет регистрации в этом муниципалитете.

Изменения коснулись и работе организация, теперь к ней допущены также и те компании, которые занимаются монтажом, обслуживание и ремонтом систем пожарной безопасности, занимаются проектной документацией и надзором за ходом строительства.

Что касается образовательных учреждений, то в период с 6 по 8 мая учеба так и останется дистанционной, исключение составляет обучение для 1-4 классов, у которых будет в эти дни выходной. Также все социальные учреждения должны перейти в автономный режим (изоляцию), исключением являются только экстренные случаи, угрожающие жизни.