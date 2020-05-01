В Башкирии на майских праздниках ввели особый режим

В ведомстве сообщили, что на территории республики введен особый режим уже с 30 апреля. Продлить его планируют до 10 мая.

В связи с майскими праздниками в МЧС приняли решение ввести особый противопожарный режим. Распоряжение правительства Башкирии от 29 апреля уже вступило в силу.

Особый противопожарный режим в регионе дает властям возможность ввести дополнительные требования пожарной безопасности в период, когда возрастает риск возникновения пожаров.