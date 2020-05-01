Фото: МЧС по Башкирии
В Башкирии на майских праздниках ввели особый режим
1 мая, 15:23ОбществоАлия Фатхиева
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Режим объявили в региональной службе МЧС.
В ведомстве сообщили, что на территории республики введен особый режим уже с 30 апреля. Продлить его планируют до 10 мая.
В связи с майскими праздниками в МЧС приняли решение ввести особый противопожарный режим. Распоряжение правительства Башкирии от 29 апреля уже вступило в силу.
Особый противопожарный режим в регионе дает властям возможность ввести дополнительные требования пожарной безопасности в период, когда возрастает риск возникновения пожаров.
Во время такого режима власти имеют право привлекать население для локализации пожаров, запрещать посещать леса и принимать любые меры, которые препятствуют распространению огня за пределами населенных пунктов.
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