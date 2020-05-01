В Башкирии из-за паводка перекрыт целый район
1 мая, 11:52ОбществоАлия ФатхиеваФото: фото со страницы Динара Гильмутдинова
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В Белорецком районе ограничено движение всех видом транспорта.
О том, что в район пришла «большая вода», сообщил глава башкирской госавтоинспекции Динар Гильмутдинов. Он заявил, что в связи с этим ограничено движение всех видом транспорта с 30 апреля до 1 мая.
Ограничение действует, по информации Гильмутдинова, на участке 0 по 4 километр автодороги Инзер-Нукатово-Аисово. Водителей попросили быть начеку и в случае экстренных ситуация обращаться к инспекторам ДПС.
Также Гильмутдинов оставил несколько телефонов: 235-84-02, 233-27-31.
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