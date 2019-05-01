В Башкирии «комендантский час» для детей перешел на летнее время

Ранее комендантский час был с 22:00 до 06:00. Сейчас это время уменьшилось на два часа.

При нарушении закона родителям и опекунам праздношатающихся детей в темное время суток грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей. При повторном нарушении придется заплатить от двух до трех тысяч рублей.

— Ограничения установлены законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан». Эффективность «комендантского часа» доказана статистикой правоохранительных органов: с его введением количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, значительно сократилось, — прокомментировал председатель Госсобрания–Курултая РБ Константин Толкачев.