В Башкирии «комендантский час» для детей перешел на летнее время
1 мая 2019, 15:00ОбществоФото: Mkset.ru
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С сегодняшнего дня, 1 мая, «комендантский час» в Башкирии сокращен — теперь детям до 17 лет запрещено проводить на улице время без сопровождения взрослых с 00:00 до 06:00.
Ранее комендантский час был с 22:00 до 06:00. Сейчас это время уменьшилось на два часа.
При нарушении закона родителям и опекунам праздношатающихся детей в темное время суток грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей. При повторном нарушении придется заплатить от двух до трех тысяч рублей.
— Ограничения установлены законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан». Эффективность «комендантского часа» доказана статистикой правоохранительных органов: с его введением количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, значительно сократилось, — прокомментировал председатель Госсобрания–Курултая РБ Константин Толкачев.
Единственное исключение — поездка. В таком случае у ребенка должен быть при себе билет и паспорт.
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