В Уфе прошел митинг за достойный труд

- Время сражаться и побеждать

Крылья расправить, на жизнь смотреть смело

Наш профсоюз сумел доказать,

Что он сражается за правое дело.

Такие слова звучат из динамиков, пока площадь заполняется народом. Кругом шары, красные, синие, самые разные. Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил в начале митинга с праздником мира и труда, напомнил, что с 1 мая в стране минимальную зарплату наконец приравняли к прожиточному минимуму. Хотя надо сказать, что это положение было закреплено в законе давно, но реализовать его смогли только в этом году.

- К сожалению, законом мы не защищены, - сказала с трибуны председатель профсоюза работников скорой помощи Усманова, - и нагрузка такая, что практически работаем за двоих.

Но закончила на позитивной ноте:

- Здоровья, света и добра вам и вашим близким!

Время от времени выступающие поздравляли собравшихся с праздником. В ответ звучало : "Ура! "

С трибуны звучали призывы уважать ветеранов, отменить ведомственные приказы, которые отменили почетные звания в отдельных отраслях.

- Средняя зарплата учителей достигла нормального уровня согласно статистике, - сказал один из выступающих. - Но люди живут не на среднюю зарплату. Я, например, чтобы заработать 20 тысяч, вынужден работать на две ставки. Много лишней писанины, трудно приобрести учителю жилье, говорит оратор.

Зачем вручать будущее в руки хронически усталого и необеспеченного учителя? - задал он риторический вопрос.Таких выступлений было довольно много.