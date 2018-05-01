Рустэм Хамитов поздравил с Днем Весны и Труда

"Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Днём Весны и Труда!" - начинается поздравление. "Целое столетие он отмечается во многих государствах, но в нашей стране – по-особому, объединяя разные поколения, создавая хороший настрой на созидание и дружную работу. Сегодня мы чествуем тех, кто учит, лечит, строит, пашет, занимается предпринимательством, трудится на производстве, вносит свой вклад в движение республики вперед.

Неоценим вклад наших ветеранов, которые защищали страну на фронтах, а затем самоотверженным трудом поднимали её в послевоенные годы. На них должна равняться наша молодёжь, которая только вступает во взрослую жизнь, начинает отсчёт своей трудовой биографии.

Пусть эти весенние дни наполнят нас радостью, дадут новый заряд бодрости и оптимизма.