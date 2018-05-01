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Рустэм Хамитов поздравил с Днем Весны и Труда
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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Рустэм Хамитов поздравил с Днем Весны и Труда

Сегодня, 11:31ОбществоЗиля Аскерова
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