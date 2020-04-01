Жительница Башкирии заплатит штраф за ложный комментарий в соцсетях о коронавирусе
1 апреля, 17:59ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Она распространила фейковую новость в соцсетях и теперь заплатит за это.
Жительница города Салават оштрафована за ложный комментарий в социальных сетях. 37-летняя женщина написала в одном из местным пабликов, что в городе появились два зараженных коронавирусом человека. Теперь ей придется заплатить штраф.
— В одной из групп популярной социальной сети был размещен пост, связанный с коронавирусной инфекцией. Под публикацией одним из пользователей был размещен комментарий с недостоверными сведениями о распространении вируса на территории города. Материалы по данному административному производству переданы в суд, — сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Женщина призналась, что раскаивается в своем поступке. Несмотря на это ей все же придется заплатить 15 тысяч рублей штрафа.
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