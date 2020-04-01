Жительница Башкирии заплатит штраф за ложный комментарий в соцсетях о коронавирусе

Жительница города Салават оштрафована за ложный комментарий в социальных сетях. 37-летняя женщина написала в одном из местным пабликов, что в городе появились два зараженных коронавирусом человека. Теперь ей придется заплатить штраф.

— В одной из групп популярной социальной сети был размещен пост, связанный с коронавирусной инфекцией. Под публикацией одним из пользователей был размещен комментарий с недостоверными сведениями о распространении вируса на территории города. Материалы по данному административному производству переданы в суд, — сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.