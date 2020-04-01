Замглавы минздрава Башкирии пояснила, как быть с больничными в период самоизоляции

Сегодня, 1 апреля, заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова объяснила порядок оформления листков нетрудоспособности в период полной самоизоляции. По ее словам, даже несмотря на чрезвычайные обстоятельства, данный порядок не претерпел принципиальных изменний.

- Листок нетрудоспособности открывается в травмпункте либо у лечащего врача, а потом закрывается по окончании лечения, - уточнила Ирина Кононова. –Если же понадобится продлить больничный, то нужно будет вызывать врача на дом.

Напомним, со вчерашнего вечера в Башкирии действует режим полной самоизоляции в связи с угрозой коронавирусной инфекции.