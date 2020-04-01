Замглавы минздрава Башкирии пояснила, как быть с больничными в период самоизоляции
1 апреля, 17:39ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Данный вопрос обсуждался на ежедневном брифинге.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 1 апреля, заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова объяснила порядок оформления листков нетрудоспособности в период полной самоизоляции. По ее словам, даже несмотря на чрезвычайные обстоятельства, данный порядок не претерпел принципиальных изменний.
- Листок нетрудоспособности открывается в травмпункте либо у лечащего врача, а потом закрывается по окончании лечения, - уточнила Ирина Кононова. –Если же понадобится продлить больничный, то нужно будет вызывать врача на дом.
Напомним, со вчерашнего вечера в Башкирии действует режим полной самоизоляции в связи с угрозой коронавирусной инфекции.
Телефон горячей линии минздрава РБ: 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей