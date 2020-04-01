В МВД по Башкирии опровергли слухи о закрытии въездов и выездов в Уфу

В сообщении сказано, что в социальных сетях начала разгуливать информация о том, что в МВД по Башкирии выделяют экипажи ДПС с целью ограничения въездов в Уфу.

В информации при этом указывается, что это мера нужна, чтобы усилить профилактические меры против распространения коронавируса.

«МВД по Республике Башкортостан сообщает, что данная информация содержит недостоверные сведения и носит фейковый характер.Данного обращения в УГИБДД МВД по РБ не поступало», – проинформировали в ведомстве.

В полиции сообщают, что жителям нужно проявить бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации.