В МВД по Башкирии опровергли слухи о закрытии въездов и выездов в Уфу
1 апреля, 15:53ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В ведомстве опубликовали обращение к жителям республики.
В сообщении сказано, что в социальных сетях начала разгуливать информация о том, что в МВД по Башкирии выделяют экипажи ДПС с целью ограничения въездов в Уфу.
В информации при этом указывается, что это мера нужна, чтобы усилить профилактические меры против распространения коронавируса.
«МВД по Республике Башкортостан сообщает, что данная информация содержит недостоверные сведения и носит фейковый характер.Данного обращения в УГИБДД МВД по РБ не поступало», – проинформировали в ведомстве.
В полиции сообщают, что жителям нужно проявить бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации.
Напомним, что сегодня во время брифинга пояснили, в каких случаях можно покидать город во время самоизоляции.
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