В Москве 29 детей заразились коронавирусом за последние сутки
1 апреля, 20:45ОбществоФото: pixabay.com
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В оперштабе по борьбе с COVID-19 рассказали о том, что у 29 детей тесты выявили коронавирус.
В штабе отметили, что все заразившиеся за сутки москвичи уже под надзором медиков, в том числе 29 детей, пишет RT.
Отмечается, что среди недавно заразившихся более половины – лица младше 45 лет.
Ранее сообщалось, что за сутки в России заразились COVID-19 – 440 человек. На сегодняшний день в нашей стране насчитывается 2777 заразившихся коронавирусом.
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