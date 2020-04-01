В Башкирии зафиксировано более 200 нарушений режима самоизоляции

— На сегодняшний день проверено более 5 тысяч адресов, выявлено 206 нарушений режима самоизоляции. По всем случаям будут приниматься меры административного воздействия.

Напомним, штраф для нарушителей-граждан составляет от 15 до 40 тыс. руб., для юрлиц — от 200 до 500 тыс. руб. Согласно новым поправкам указа, в регионе введен и действует новый жесткий режим самоизоляции, который предполагает, что находиться на карантине должны не только граждане, которые приехали из-за границы, и граждане старше 65 лет, но и все остальные.