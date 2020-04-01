В Башкирии ветеранам войны выплатят по 25 тысяч рублей
Соответствующий указ главы региона подписан вчера, 31 марта.
Главой Башкирии Радием Хабировым вчера, 31 марта, был подписан Указ «О единовременной выплате отдельным категориям граждан, проживающих в Республике Башкортостан, в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Уточним, что в эту категорию входят участники и инвалиды ВОВ, труженики тыла, члены семей погибших (умерших) участников или инвалидов ВОВ.
Выплата будет осуществляться единовременно и автоматически поступит на счета ветеранов. Размер выплат для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, - 25 000 рублей.
По 5 000 рублей получат члены семей погибших участников (инвалидов) ВОВ и граждане, имеющие не менее 6 месяцев трудового стажа в годы ВОВ.
Отметим, что в Башкирии на сегодняшний день проживают 738 участников, 285 инвалидов Второй мировой войны, 99 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 98 жителей блокадного Ленинграда, 20 320 тружеников тыла и 7 912 членов семей погибших ветеранов.