В Башкирии ветеранам войны выплатят по 25 тысяч рублей

Главой Башкирии Радием Хабировым вчера, 31 марта, был подписан Указ «О единовременной выплате отдельным категориям граждан, проживающих в Республике Башкортостан, в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Уточним, что в эту категорию входят участники и инвалиды ВОВ, труженики тыла, члены семей погибших (умерших) участников или инвалидов ВОВ.

Выплата будет осуществляться единовременно и автоматически поступит на счета ветеранов. Размер выплат для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, - 25 000 рублей.

По 5 000 рублей получат члены семей погибших участников (инвалидов) ВОВ и граждане, имеющие не менее 6 месяцев трудового стажа в годы ВОВ.