В Башкирии списки работающих предприятий будут корректировать муниципалитеты

Сегодня, 1 апреля, на брифинге минтруда РБ руководитель Гострудинспекции РБ Татьяна Астрелина обратилась к главам местных администраций в городах и районах с просьбой подключиться к формированию списков предприятий, которые продолжают работать в течение ткущей недели.

Напомним, эта неделя в стране является нерабочей для профилактики распространения коронавируса.

Как отметила вице-премьер Ленара Иванова, уже на прошлой неделе стали поступать обращения из районов о том, что требуется продолжить работу предприятий, задействованных в проведении сезонных работ, связанных с профилактикой пожаров и т.д.