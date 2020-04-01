В Башкирии списки работающих предприятий будут корректировать муниципалитеты
1 апреля, 11:35ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Об этом сообщили на брифинге минтруда РБ.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 1 апреля, на брифинге минтруда РБ руководитель Гострудинспекции РБ Татьяна Астрелина обратилась к главам местных администраций в городах и районах с просьбой подключиться к формированию списков предприятий, которые продолжают работать в течение ткущей недели.
Напомним, эта неделя в стране является нерабочей для профилактики распространения коронавируса.
Как отметила вице-премьер Ленара Иванова, уже на прошлой неделе стали поступать обращения из районов о том, что требуется продолжить работу предприятий, задействованных в проведении сезонных работ, связанных с профилактикой пожаров и т.д.
- Рекомендуем руководителям муниципалитетов взять вопрос формирования списков таких предприятий под личный контроль, - сказала Ленара Иванова.
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