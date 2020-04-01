В Башкирии с помощью субсидий поддержат семейный бизнес

В Башкирии в период кризиса решили поддержать семейный бизнес. Им будут выдаваться субсидии. Об этом на онлайн-брифинге, посвященном стабилизации экономической ситуации рассказала председатель Госкомитета РБ по предпринимательству Римма Бойцова.

— Их риски не дифференцированы, снижение доходов ухудшает финансовое состояние всей семьи. Через муниципалитеты будут предоставлены субсидии семейным предприятиям, объединяющим трёх и более членов семьи, — рассказала Римма Бойцова.