В Башкирии с помощью субсидий поддержат семейный бизнес
1 апреля, 15:47ОбществоКарина МамаеваФото: Youtube.com
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Об этом заявила председатель Госкомитета РБ по предпринимательству Римма Бойцова.
В Башкирии в период кризиса решили поддержать семейный бизнес. Им будут выдаваться субсидии. Об этом на онлайн-брифинге, посвященном стабилизации экономической ситуации рассказала председатель Госкомитета РБ по предпринимательству Римма Бойцова.
— Их риски не дифференцированы, снижение доходов ухудшает финансовое состояние всей семьи. Через муниципалитеты будут предоставлены субсидии семейным предприятиям, объединяющим трёх и более членов семьи, — рассказала Римма Бойцова.
Помимо этого правительство планирует развивать цифровую экономику. За разработку приложений в области электронного образования, розничной торговли, культуры и досуга будут выдаваться гранты.
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