В Башкирии рассказали, куда заявлять на начальников за административные отпуска

Сегодня, 1 апреля, на брифинге руководитель Гострудинспекции РБ Татьяна Астрелина пояснила, что ее ведомство готово помочь жителям республики, если работодатели понуждают их уйти в административные отпуска либо предлагают заключить дополнительный договор с уменьшенной оплатой труда за нерабочую неделю.

В случае подобных конфликтов Татьяна Астрелина посоветовала обращаться на горячую линию в ее ведомство по телефонам: (347)277-87-02 или 88007078841.

Вице-премьер Ленара Иванова пояснила, что уже есть прецеденты, когда работодатели понуждали персонал брать административные отпуска или даже увольнялись.

— У нас уже формируется такой «черный список». Предлагаем работодателям лучше самим обратиться к нам, и мы вместе попытаемся найти выход из ситуации, — уточнила Ленара Иванова.

Можно также подать информацию о сотрудниках, оказавшихся под риском увольнения, самостоятельно на сайте Роструда или на портале «Работа в России». Меры поддержки для таких людей на федеральном уровне в виде субсидирования выпадающей зарплаты и т.д. будут оказываться, исходя из поданных сведений.