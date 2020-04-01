В Башкирии пояснили, на каком расстоянии друг от друга следует ездить в автобусе

Одним из них стало возмущенное обращение горожанина, заявившего, что в автобусах нарушается безопасная дистанция между пассажирами. Люди садятся на места вплотную друг к другу по старой памяти.

— Конечно, это нарушение. Мы все-таки рекомендуем придерживаться рекомендаций и ездить в общественном транспорте на расстоянии не менее полутора метров друг к другу. Остается только надеяться на сознательность пассажиров, а также на то, что водители будут также следить за этим, — пояснил Сергей Паскин.