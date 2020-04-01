В Башкирии пояснили, на каком расстоянии друг от друга следует ездить в автобусе
Об этом сообщили на ежедневном брифинге.
Сегодня, 1 апреля, на ежедневном брифинге в минздраве, заместитель гендиректора ГУП «Башавтотранс» по пассажирским перевозкам Сергей Паскин ответил на вопросы пассажиров.
Одним из них стало возмущенное обращение горожанина, заявившего, что в автобусах нарушается безопасная дистанция между пассажирами. Люди садятся на места вплотную друг к другу по старой памяти.
— Конечно, это нарушение. Мы все-таки рекомендуем придерживаться рекомендаций и ездить в общественном транспорте на расстоянии не менее полутора метров друг к другу. Остается только надеяться на сознательность пассажиров, а также на то, что водители будут также следить за этим, — пояснил Сергей Паскин.
Напомним, режим работы общественного транспорта сократился, теперь он работает с 6 часов утра и до 20.00
Горячая линия Башавтотранса — 8347 262-66-62, круглосуточно.