В Башкирии в список запрещенных попал еще один вид досуга горожан

Жители Уфы и Башкирии продолжают задавать вопросы, касающиеся самоизоляции, которая вступила в силу со вчерашнего вечера. В частности, их интересует, является ли катание на велосипеде без контакта с людьми нарушением. На вопрос ответил начальник Государственно-правового управления главы РБ Азат Галин.

— Однозначно это есть нарушение. Гулять тоже нельзя. Думайте о детях, о себе, о близких, — сказал Азат Галин.

Напомним, выходить сейчас можно только в исключительных случаях – когда требуется экстренная и неотложная помощь, когда нужно сходить за продуктами в ближайший магазин или в аптеку. Также разрешается выгуливать домашних животных, но не отходить более чем на 150 метров, можно отнести мусор до ближайшего бака.