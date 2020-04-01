В Башкирии могут ввести корректировки в указ о самоизоляции

В Башкирии могут ввести изменения в указ о самоизоляции. Они будут касаться случаев, когда ближайший от места жительства магазин расположен на расстоянии, превышающем 150 метров.

— Когда мы прорабатывали указ мы смотрели требования городские. Понимаем, что республика сельская. Эти требования направлены, прежде всего, на дисциплину. Если продуктовый магазин ближайший расположен дальше 150 метров, можно идти туда, — рассказал Азат Галин.

По его словам, в случае нарушения, по указу Радия Хабирова, людей пока что штрафовать не будут. С ними планируют проводить в таких случаях разъяснительные беседы.