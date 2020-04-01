В Башкирии местные жители устроили перестрелку в масках
1 апреля, 16:45ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Массовое ЧП произошло в Чишминском районе.
По информации «КП – Уфа», перестрелка произошла в Чишминском районе 30 марта. В полицию обратился житель Уфы, он и сообщил, что неизвестные устроили перестрелку вблизи села санатория «Алкино».
По словам источника издания, на территории АЗС было 40-50 человек, все они были в медицинских масках и с оружием.
Когда полиция прибыла на место происшествия, участников конфликта уже не было. На месте потасовки были обнаружены патроны и пули от травмата, салфетки с кровью, также следы 11 рук.
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