В Башкирии местные жители устроили перестрелку в масках

По информации «КП – Уфа», перестрелка произошла в Чишминском районе 30 марта. В полицию обратился житель Уфы, он и сообщил, что неизвестные устроили перестрелку вблизи села санатория «Алкино».

По словам источника издания, на территории АЗС было 40-50 человек, все они были в медицинских масках и с оружием.