В Башкирии маршруты общественного транспорта сократили на 50 процентов

По данным Сергея Паскина, заместителя гендиректора ГУП «Башавтотранс» по пассажирским перевозкам, в будние дни в Уфе выпуск общественного транспорта на линии снижен на 50 процентов. Число междугородних перевозок сократились на 75%, межобластные закрылись полностью на 100 процентов.

В Уфе запланировано выполнение 1550 рейсов, снижение составило 55%.

— Сам режим общественного транспорта ограничен до 20.00 часов. Сокращение городских рейсов в других городах продолжается. Корректируется расписание касаемо утренних и вечерних часов, — сообщил Паскин и попросил пассажиров учитывать увеличение интервала.

Об изменениях межмуниципальных маршрутов можно прочитать на сайте и в социальных сетях «Башавтотранса», а также узнать непосредственно у диспетчеров автовокзалов и АТП.