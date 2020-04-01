В Башкирии изменится режим работы поликлиник

Сегодня, 1 апреля, на брифинге министерства здравоохранения РБ, посвященном вопросам борьбы и профилактики коронавирусной инфекции, озвучили новый режим работы медицинских учреждений.

В ближайшие три дня, с 1 по 3 апреля, поликлиники будут работать по новому графику – с 8 утра до 19 часов вечера. Это на час меньше, чем обычно. Такое решение связано с ограничением передвижения по городе после 20 часов вечера. Так врачи успеют добраться до дома на общественном или личном транспорте, сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова.

Прием в поликлиниках будет состоять из трех потоков. С 8 утра до 12 дня будут принимать пациентов старших возрастных групп и хронических больных, которым необходимо сдать анализы и пройти какие-либо обследования. До 16 часов эти пациенты с хроническими заболеваниями смогут пройти узких специалистов, а после этого до конца рабочего дня принимаются пациенты с острыми заболеваниями или обострениями хронических.