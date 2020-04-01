Уфа вошла в число лидеров среди городов России по показателю самоизоляции
1 апреля, 10:03ОбществоАлия ФатхиеваФото: Артур Салимов/ МедиаКорСеть
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В столице Башкирии довольно высокий процент уфимцев соблюдает режим самоизоляции.
К выводу о том, что в Уфе довольно дисциплинированные жители пришли в компании Яндекс. Индекс самоизоляции начали рассчитывать каждый день, где ноль означает, что все гуляют, а пять, что все сидят по домам.
Значения индекса меняется в течение дня ежедневно. Для Уфы на 6:00 часов утра 31 марта составляет 4,8. На 1 апреля 4,2. «На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома», – комментирует сервис.
Выше всего показатель у Самары, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода. У большинства городов-миллионников такой же показатель, как у Увы.
Напомним, что вчера глава Башкирии Радий Хабиров ввел в регионе режим полной самоизоляции. Выходить из дома можно только в аптеку, магазин, выкинуть мусор и с домашними животными.
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