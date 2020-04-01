Следком обвинил владельца ТЦ «Зимняя вишня» в даче взятки

Напомним, в 2018 году в Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя Вишня». В огне и дыму погибли 60 человек, в том числе дети. Массовой гибели людей можно было избежать, если бы в ТЦ были автоматические системы пожаротушения на каждом этаже.

По данным следствия, в 2013-2014 году Вишневский дал крупную взятку руководителю инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой. В деле фигурируют и другие получатели. В материалах дела фигурирует сумма в 7 млн рублей.

Благодаря взятке, Вишневский провел реконструкцию торгового центра с нарушениями. Проект предусматривал наличие автоматических систем тушения пожара на каждом этаже, но это не было сделано, пишет rns.online.

После пожара Вишневский скрывался от следствия за границей. Следователи выяснили, что он занимался строительным бизнесом в Испании, а также приобрел там различное дорогостоящее имущество.

В настоящее время недвижимость и земля, принадлежащие Вячеславу Вишневскому и его матери, арестованы.