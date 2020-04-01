Семьи с маткапиталом и детьми до 3 лет в Башкирии смогут получать по 5 тысяч рублей

Сегодня, 1 апреля, на брифинге в минтруда РБ глава ведомства и вице-премьер Ленара Иванова дала пояснения по поводу выплат в пять тысяч рублей, которые полагаются семьям с детьми до 3-х лет.

- Всё это должно оформляться дистанционно. На сайте Пенсионного фонда вчера появилось объявление о заполнении заявлений, но потом форма заявления временно перестала работать. Я слежу за ситуацией и сразу же сообщу в соцсетях, как только начнется процесс приема заявлений, - пояснила Ленара Иванова.