Семьи с маткапиталом и детьми до 3 лет в Башкирии смогут получать по 5 тысяч рублей
1 апреля, 12:41ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Об этом сообщили на оперативке в минтруда РБ.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 1 апреля, на брифинге в минтруда РБ глава ведомства и вице-премьер Ленара Иванова дала пояснения по поводу выплат в пять тысяч рублей, которые полагаются семьям с детьми до 3-х лет.
- Всё это должно оформляться дистанционно. На сайте Пенсионного фонда вчера появилось объявление о заполнении заявлений, но потом форма заявления временно перестала работать. Я слежу за ситуацией и сразу же сообщу в соцсетях, как только начнется процесс приема заявлений, - пояснила Ленара Иванова.
Напомним, речь идет о предоставлении ежемесячной выплаты в 5 тысяч рублей на каждого ребенка семьям. получающим маткапитал. Данная мера соцподдержки принята на федеральном уровне.
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