С 1 апреля в РФ выросли социальные пенсии

В пресс-службе ПФР отметили, что пенсии повысятся почти у 4 млн человек. 3,2 млн из них – получатели социальной пенсии. 2,1 млн из числа социальных пенсионеров – инвалиды, еще 1 млн получают пенсии из-за потери кормильца.