С 1 апреля в РФ выросли социальные пенсии

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Все пенсии по гособеспечению, в том числе социальные, проиндексированы на 6,1%.
В пресс-службе ПФР отметили, что пенсии повысятся почти у 4 млн человек. 3,2 млн из них – получатели социальной пенсии. 2,1 млн из числа социальных пенсионеров – инвалиды, еще 1 млн получают пенсии из-за потери кормильца.
Отмечается, что средняя социальная пенсия после индексации составит 9850 рублей, дети инвалиды будут получать, в среднем, 14 500 рублей, инвалиды детства 1 группы – 14 600 рублей.
Как сообщает rns.online, также проиндексировали пенсии участников ВОВ, граждан, переживших блокаду Ленинграда, пострадавших от радиационных катастроф и еще ряда категорий.
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